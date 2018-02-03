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Afrin’in Gestel Cindo köyünde tünellere bağlanan menfezler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün ele geçirilen Gestel Cindo köyünde yeni tüneller bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün ele geçirilen Gestel Cindo köyünde yeni tüneller bulundu. Özgür Suriye Ordusu tarafından köyde yapılan son kontrolde yeni bir kuyu ile tünellere açılan bir menfez tespit edildi.
Afrin operasyonunda hızla ilerleyen Türk ordusu, terör örgütlerinden temizlediği köylerde tüneller ve kuyular buldu. Fazla miktarda beton dökülerek oluşturulan tüneller için uzun çalışmalar yürütüldüğü anlaşılıyor. Burseya Dağı’nın Kilis’e bakan bazı kesimde orman içerisinde de iş makinaları ile kazılmış hendekler temizlendi. İnsan boyu yüksekliğinde kazılan uzun hendeklerin bazı yerlerinde lastik ve kum torbaları ile de muhafaza altına alındığı görülüyor.
Köylerin sakin olması dikkat çekerken, bazı binalara terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın resimlerinin çizildiği görüldü.

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