Afrin'in köylerinde sessizlik hakim

Ferhat DERVİŞOĞLU- Faruk KAHRAMAN/ HASSA, (Hatay), (DHA) - HATAY sınırındaki Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki askeri hareketlilik devam ederken, Türkiye'den görülen Suriye'nin Afrin kentine bağlı köylerde sessizlik hakim.
Farklı kentlerden Hatay'a gönderilen askeri zırhlı araçlar gelmeye devam ediyor. TIR'larla getirilen tanklar ve askeri malzeme taşıyan kamyonlar farklı sınır karakollarına konuşlandırılıyor.
Bu arada Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'nın karşısındaki Afrin'e bağlı köylerde sessizlik hakim. Bu bölgelerde neredeyse kuş uçmuyor. Türk askerinin ise bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
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