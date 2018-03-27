Afrinli çocuğun asker selamı görenleri duygulandırdı

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin’de aralıksız bir şekilde devam eden insani yardımlar, bölge halkının yüzünü güldürüyor. Afrinli çocuğun asker selamı verdiği fotoğraf karesi yöre halkının TSK’ya duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.

Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayatın normale dönmesi adına, insani yardımlar hız kesmeden sürüyor. Sivillere insani yardım ulaştırmak için seferber olan Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Afrin halkını yalnız bırakmadı. İlçedeki Zındıkhan ve Eşkansarki köylerinde AFAD tarafından hazırlanan yardım kolileri Türk askerince dağıtıldı. Afrinli çocuğun asker selamı verdiği fotoğraf karesi ise yöre halkının TSK’ya duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi.