Afrinli esnaf: Türk devletine ve askerine minnettarım

Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de rahatsızlanarak Türkiye'de tedavi edilen bir esnaf, "Çok kötüydüm, Türkiye beni kabul etti, ameliyat ettirdiler. 3 ay eşimle orada kaldım ve benden 1 lira dahi istemediler. Türkiye devletine ve Türk askerine minnettarım" dedi.

Suriye'nin Afrin bölgesinin, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından, ilçedeki yaşam normale dönüyor. Afrin'de esnaf kepenk açarken, halk da günlük yaşantısını sürdürüyor. İlçe merkezinde adı öğrenilemeyen bir esnaf da bir süre önce kısmi felç geçirdiğini ve Türkiye'ye götürülerek tedavi ettirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık durumum çok kötüydü ve Türkiye beni kabul etti. Antakya Hastanesi'ne götürdüler, ameliyat ettirdiler. 3 ay boyunca eşimle birlikte orada kaldım ve benden 1 lira dahi istemediler. Bana ve eşime çok iyi baktılar. Türkiye devletine ve Türk askerine minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Felç geçirdim ama Türkiye devleti sayesinde şu anda çok iyiyim. Hastane gidiş-dönüş masraflarımı da hep Türkiye devleti sağladı. Allah razı olsun hepsinden."

Afrin ilçe halkı ve esnafı da kendi vatan topraklarında yeniden huzur içerisinde yaşamaya başlamalarını sağlayan Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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