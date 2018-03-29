HABER

Afrin'li Hüseyin baterisine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

TRT Müzik, İstiklal Caddesi’nde bagetleri ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritim tutan 13 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Şeyho'ya elektronik bateri hediye etti

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi'nde yoğurt kabına vurarak müzik yaptığı görüntülerinin yayılmasıyla dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho artık müziğini hep hayalini kurduğu baterisiyle gerçekleştirecek.

Küçük Hüseyin'in görüntülerini izleyen TRT Müzik yetkilileri, Afrinli ailenin evine gitti. TRT Müzik yetkililerince Hüseyin'e hayalini kurduğu bateri hediye edildi.

Sürpriz karşısında şaşıran ve büyük mutluluk yaşayan Hüseyin Şeyho, baterisiyle gönlünce müzik yapmaya devam edecek.

Hüseyin artık bagetleri ve yoğurt kovası yerine, elektronik davul setinin padlerine, ziline vurarak, hayallerine ritim tutacak.

Annesini hastalık nedeniyle kaybeden ve halen bir tekstil atölyesinde çalışan Hüseyin Şeyho, hayallerini gerçekleştiren TRT Müzik yetkililerine teşekkür etti.

Baba Abdul Şeyho, 7 yıl önce Afrin'den çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak için geldiklerini söyledi.

Arkalarında bıraktıkları akrabalarının YPG/PKK teröristlerinin zulmünden çok çektiğini dile getiren Şeyho, amcasının oğlunu PKK'lı teröristlerin öldürdüğünü belirtti.

Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baba Abdul Şeyho Hüseyin Şeyho trt müzik

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.