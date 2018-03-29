Afrin'li Hüseyin baterisine kavuştu

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi'nde yoğurt kabına vurarak müzik yaptığı görüntülerinin yayılmasıyla dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho artık müziğini hep hayalini kurduğu baterisiyle gerçekleştirecek.

Küçük Hüseyin'in görüntülerini izleyen TRT Müzik yetkilileri, Afrinli ailenin evine gitti. TRT Müzik yetkililerince Hüseyin'e hayalini kurduğu bateri hediye edildi.

Sürpriz karşısında şaşıran ve büyük mutluluk yaşayan Hüseyin Şeyho, baterisiyle gönlünce müzik yapmaya devam edecek.

Hüseyin artık bagetleri ve yoğurt kovası yerine, elektronik davul setinin padlerine, ziline vurarak, hayallerine ritim tutacak.

Annesini hastalık nedeniyle kaybeden ve halen bir tekstil atölyesinde çalışan Hüseyin Şeyho, hayallerini gerçekleştiren TRT Müzik yetkililerine teşekkür etti.

Baba Abdul Şeyho, 7 yıl önce Afrin'den çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak için geldiklerini söyledi.

Arkalarında bıraktıkları akrabalarının YPG/PKK teröristlerinin zulmünden çok çektiğini dile getiren Şeyho, amcasının oğlunu PKK'lı teröristlerin öldürdüğünü belirtti.