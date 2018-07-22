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Afrinli saz aşığı huzura kavuşan köyünde kurs açmayı istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Afrin'de kendi kendine saz çalmayı öğrenen Muhammed Hamo, köydeki düğünleri şenlendirirken, yetişkin ve çocuklara da sazı sevdirdi - Zeytin Dalı Harekatı sırasında da saz çalmaya ve şarkılarını söylemeye devam eden Hamo, köyünün huzura kavuşmasıyla şimdi bir kurs açmayı hayal ediyor

İDLİB/AZEZ (AA) - EŞREF MUSA/ÖMER KOPARAN - Afrinli saz sanatçısı Muhammed Hamo, ilçenin terörden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında memleketini ve sazını terk etmedi. Kürtçe, Arapça ve Türkçe şarkılarıyla Afrinlileri hem eğlendiren hem de onlara saz eğitimi veren Hamo, bir müzik kursu açmayı hayal ediyor.

37 yaşındaki Hamo, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Cinderes beldesine bağlı Kefer Safara köyünde yaşıyor.

Hamo, Suriye'de iç savaşın başlamasından önce geçimini düğünlerde saz çalıp şarkı söyleyerek sağlıyordu.

Kürtçe, Arapça ve Türkçe şarkılar söyleyen Hamo, inşaat işçiliğinden saz sanatçılığına geçmesinin hikayesini AA muhabirine şöyle anlattı:

"Daha önce inşaat sektöründe çalışıyordum. 22 yıl önce kendime bir saz aldım. Evde çalmayı deneyerek öğrendim. Çocuklarımın da benimle birlikte öğrenmesi bana daha da şevk verdi. Hatta köyümde en az 50 kişiye de saz çalmayı öğrettim. Bir kısmı Türkiye ve Almanya’ya göçtü. Ama ben hala köyümdeyim. Sazımı burada çalıyorum."

Hamo günde ortalama 3 ila 5 saat saz çaldığını ifade ederek, "Müziksiz yaşayamam ben. Eve girdikten sonra doğruca sazımı alıp çalmaya başlarım. Günde en az 3 saat ara vermeden saz çalarım." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı esnasında ailesi ve sazıyla Afrin’de bir okula sığındığını aktaran Hamo, sığındıkları okulda bile saz çaldığını dile getirdi.

- "Saz Afrin’in geleneği ve hiçbir zaman kaybolmayacak"

Evini saz eğitimi için dershane gibi kullandığına değinen Hamo, "Köylüm olan Hüseyin’e öğrettim. O benim ilk öğrencimdi. Şimdi Türkiye’de saz çalıyor. 9-10 yaşlarındaki diğer köylerden gelen çocuklara günde bir saat ders veriyorum. Saz, Afrin’in geleneği ve hiçbir zaman kaybolmayacak." diye konuştu.

Hamo, sanatın ahlaklı insanların uğraşısı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarıma özellikle öğrettim. Kötü alışkanlıkları olmasın, dışarıda kimseye rahatsızlık vermesinler diye." dedi.

Afrin'de bir kurs açmak istediğini kaydeden Hamo'nun öğrencilerinden 26 yaşındaki Berzan Hevzini de sazı, atalarından miras kalan dibi olmayan bir kuyu olarak niteledi.

Hevzini, "Sazı ne kadar çalsan da 'Ustası oldum, bitirdim' diyemezsin. Bize Muhammed ağabeyimiz öğretti. Çocuklarımıza da sazı öğretir inşallah." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Saz Zeytin Dalı Harekatı

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