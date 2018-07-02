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Afrinlilere kıyafet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın açtığı hayır mağazasından bölge halkına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor.

Afrinlilere kıyafet yardımı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın açtığı hayır mağazasından bölge halkına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin'de bulunan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. İHH tarafından Afrin merkezinde günlük 100 ailenin ücretsiz olarak faydalandığı bir hayır mağazası hizmete girdi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Ramazan Bayramı'ndan önce açtıkları hayır mağazasında hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.
Afrin'de kurulan mağazadan, Suriyeli yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ürünlerini temin ettiklerini belirten Tosun, "Afrinli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için açtığımız mağazamızdan günlük 100 aile ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu çalışmamız bir yıl boyunca devam edecek"dedi. Afrin’de kontrolün sağlanmasının ardından hayatın normale dönmeye başladığını da ifade eden Tosun, "Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu tip projelerle aileleri her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Kıyafetler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor."

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Afrinlilere kıyafet yardımıAfrinlilere kıyafet yardımıAfrinlilere kıyafet yardımı

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