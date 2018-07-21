Afrodit'in kentinde senfonik konser

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi.

"Afrodit'e adanan kent" olarak bilinen Afrodisyas Ören Yeri'nde Tetraplyon önünde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen etkinlikte, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası klasik müziğin yanı sıra yöresel ezgiler de seslendirdi.

Gecede sahne alan halk oyunları ekibinin gösterisi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikteki konuşmasında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise antik kent konserlerine geçen yıl başladıklarını hatırlatarak, birçok tarihi kentin de UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne gireceğine inandıklarını söyledi.

Tarihi alanlarda etkinliklerin süreceğini belirten Tokaç, "İnşallah biz bu güzelliklerin, sizlerle birlikte olduğumuz, yaşadığımız sürece çok daha güzellerini yapmak üzere çalışıp didineceğiz." dedi.

Konseri, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ve Metin Yavuz, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

