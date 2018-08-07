Afşin'de seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mutlu Çiçek'in kullandığı 04-XF-DR Hollanda plakalı otomobilin motor kısmından, Kahramanmaraş-Afşin Karayolu Kuşkayası Mahallesi mevkisinde duman çıkmaya başladı.
Otomobili emniyet şeridinde durduran Çiçek ile eşi ve 2 çocuğu araçtan indi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken yaralanan Mutlu Çiçek, tedavi altına alındı.
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