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Afşin'de seyir halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Afşin'de seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Çiçek'in kullandığı 04-XF-DR Hollanda plakalı otomobilin motor kısmından, Kahramanmaraş-Afşin Karayolu Kuşkayası Mahallesi mevkisinde duman çıkmaya başladı.

Otomobili emniyet şeridinde durduran Çiçek ile eşi ve 2 çocuğu araçtan indi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken yaralanan Mutlu Çiçek, tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kahramanmaraş otomobil yangın

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