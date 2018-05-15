Afyon iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Afyonkarahisar için Ramazan vakti. Mermeri ve sucukları ile ünlü Afyon'nun hanelerine Ramazan hazırlıkları yapıldı ve artık ilk teravih namazı, sahur ve sonrasında iftar bekleniyor. Tabii tüm bunlar 2018 Ramazan imsakiyesine göre yapılacak. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Afyon'da ilk iftar vakti saat kaçta; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Afyonlular için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Afyon için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Afyon ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AFYONKARAHİSAR 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:38 13:00 16:51 20:10 21:44 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:56 05:37 13:00 16:51 20:11 21:45 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:55 05:37 13:00 16:51 20:12 21:46 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:54 05:36 13:00 16:52 20:13 21:48 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:53 05:35 13:00 16:52 20:14 21:49 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:51 05:34 13:00 16:52 20:15 21:50 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:50 05:33 13:01 16:52 20:16 21:51 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:49 05:33 13:01 16:53 20:16 21:53 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:48 05:32 13:01 16:53 20:17 21:54 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:47 05:32 13:01 16:53 20:18 21:55 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:46 05:31 13:01 16:53 20:19 21:56 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:45 05:30 13:01 16:54 20:20 21:57 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:44 05:30 13:01 16:54 20:20 21:58 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:43 05:29 13:01 16:54 20:21 22:00 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:29 13:01 16:54 20:22 22:01 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:28 13:01 16:54 20:23 22:02 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:41 05:28 13:02 16:55 20:23 22:03 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:40 05:28 13:02 16:55 20:24 22:04 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:39 05:27 13:02 16:55 20:25 22:05 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:38 05:27 13:02 16:55 20:25 22:06 21 05 Haziran 2018 Salı 03:38 05:27 13:02 16:56 20:26 22:07 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:37 05:26 13:02 16:56 20:27 22:08 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:37 05:26 13:03 16:56 20:27 22:08 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:36 05:26 13:03 16:56 20:28 22:09 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:36 05:26 13:03 16:57 20:28 22:10 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:35 05:26 13:03 16:57 20:29 22:11 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:35 05:26 13:03 16:57 20:29 22:12 28 12 Haziran 2018 Salı 03:35 05:25 13:04 16:57 20:30 22:12 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:35 05:25 13:04 16:58 20:30 22:13 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:34 05:25 13:04 16:58 20:31 22:13

ADET GÖRME ORUCU BOZAR MI?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.