"Afyon kaymağı"ndan tatlılara ramazanda yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da tatlıların vazgeçilmezi manda sütünden "Afyon kaymağı" ile yapılan tatlılara ramazanda talep arttı.

Kentte hizmet veren Altınay Şekerleme Satış Müdürü Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymak kullanarak yaptıkları ekmek kadayıfı, güllaç, baklava, çerkez tatlısı ve lokumların ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Babasının dedesi Salih Şeker'in 1901 yılında manda sütünden elde edilen kaymağı, şekerle bir araya getirerek "Afyon kaymağı" olarak bilinen kaymaklı şekeri yaptığını anlatan Altınay, "Biz de üçüncü kuşak olarak dedemiz ve babamızdan devraldığımız bu mesleği, başka yenilikler ekleyerek sürdürüyoruz." dedi.

Ramazan sofralarında sıklıkla yer alan güllaç ve baklavayı, Afyonkarahisar'ın sembolü manda kaymağıyla yaptıklarını belirten Altınay, şunları belirtti:

"Bunun yanında yine ramazan ayına özel ürettiğimiz Çerkez tatlımız var. Yine kentin sembollerinden kaymaklı ekmek kadayıfımız var. Bunu da ramazana özel yapıyoruz. Arasına manda sütünden elde edilen kaymağı koyuyoruz. Kaymaklı baklava, güllaç ve ekmek kadayıfını ramazan ayında daha fazla yapıyoruz. Ramazanda sadece bu tatlılarımızı bekleyen vatandaşlarımız var. Taleplere yetişemediğimiz gün oluyor. Ramazan bayramı için de şimdiden sipariş verenler oluyor."