"Afyon kaymağı"ndan tatlılara ramazanda yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da tatlıların vazgeçilmezi manda sütünden "Afyon kaymağı" ile yapılan tatlılara ramazanda talep arttı.
Kentte hizmet veren Altınay Şekerleme Satış Müdürü Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymak kullanarak yaptıkları ekmek kadayıfı, güllaç, baklava, çerkez tatlısı ve lokumların ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.
Babasının dedesi Salih Şeker'in 1901 yılında manda sütünden elde edilen kaymağı, şekerle bir araya getirerek "Afyon kaymağı" olarak bilinen kaymaklı şekeri yaptığını anlatan Altınay, "Biz de üçüncü kuşak olarak dedemiz ve babamızdan devraldığımız bu mesleği, başka yenilikler ekleyerek sürdürüyoruz." dedi.
Ramazan sofralarında sıklıkla yer alan güllaç ve baklavayı, Afyonkarahisar'ın sembolü manda kaymağıyla yaptıklarını belirten Altınay, şunları belirtti:
"Bunun yanında yine ramazan ayına özel ürettiğimiz Çerkez tatlımız var. Yine kentin sembollerinden kaymaklı ekmek kadayıfımız var. Bunu da ramazana özel yapıyoruz. Arasına manda sütünden elde edilen kaymağı koyuyoruz. Kaymaklı baklava, güllaç ve ekmek kadayıfını ramazan ayında daha fazla yapıyoruz. Ramazanda sadece bu tatlılarımızı bekleyen vatandaşlarımız var. Taleplere yetişemediğimiz gün oluyor. Ramazan bayramı için de şimdiden sipariş verenler oluyor."
- Yoldan geçenler mutlaka uğrayıp alışveriş yapıyor
Altınay, ürettikleri kaymaklı, çifte kavrulmuş ve sultan lokumu gibi ürünlere ramazanda ilginin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlar gerek evlerine, gerekse il dışına giderken yakınlarına mutlaka lokum ve kaymak alıyor. Afyonkarahisar'ın yol güzergahında olmasından dolayı günde 5 bin civarında araç geçiyor. Buradan geçenler mutlaka Afyonkarahisar kent merkezine uğrayarak alışveriş yapıyor. Burada okuyan üniversite öğrencileri de evlerine giderken mutlaka lokum, kaymak götürüyor. Afyon kaymağının tadı bir başkadır. En büyük özelliği de manda sütünden yapılmasıdır."
- Afyon kaymağının sırrı
Afyon kaymağının lezzet sırrı, özel kaplarda manda sütünden tekniğine uygun yapılmasında saklı. 250 gramı 2 günde üretilebilen kaymağın, yüzde 60 manda sütünden yapılması gerekiyor. Sabah saatlerinde sağılan süt, kısık ateşte öğleye kadar kaynatılıyor ve üzeri bez parçalarıyla örtülerek terletiliyor.
Mandalar akşam meradan döndükten sonra yeniden sağılarak, sabah kaynatılan sütün üzerine ilave yapılıyor ve tekrar kaynatılıyor. İşlemlerin ardından sütün üzerinde kalıplaşan kaymak kesilerek, buzdolabındaki özel kaplarda soğumaya bırakılıyor.
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