AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenen film festivali kapsamında düzenlenen yarışmada birinciliği yönetmenliğini Furkan Daşbilek'in yaptığı "Naftalin" isimli film kazanırken, sanatçılar Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a da onur ödülü verildi.
Valilik, Belediye ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle düzenlenen, koordinatörlüğünü Süleyman Civliz'in yaptığı Afyonkarahisar Film Festivali'nin kapanışı dolayısıyla AKÜ Atatürk Kongre Merkezinde tören düzenlendi.
Törende kapanış programının özel konukları Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a onur ödül verildi.
Savaş, yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar Film Festivali'nin ilkinde bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.
"İnşallah uğurlu gelirim diye düşünüyorum." diyen Savaş, şöyle konuştu:
"Almış olduğum onur ödülü benim için çok özel ve bunun Afyonkarahisar’da olması da çok özel. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah festival birincisi, ikincisi, yirmincisi, otuzuncusu ve kırkıncısı şeklinde gider diye düşünüyorum ama Afyonkarahisar halkının mutlaka ve mutlaka buna sahip çıkması gerekiyor. Onun da altını çizerek söylüyorum."
Savaş, gençlere "cep telefonlarından kurtularak, kendilerini sanata vermeleri" önerisinde bulundu.
Ali Uyandıran da Afyonkarahisar Film Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
- "Bu festival Afyonkarahisar’a yakıştı"
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da festivalin ilki olmasına rağmen yönetmenlerden, sinema yazarlarından ve sanatçılardan tam not aldığını kaydetti.
Bıyıklı, festivalin gelecek yıllarda daha görkemli ve uluslararası boyutta düzenlenebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Özellikle Anadolu şehirlerinde yavaş yavaş kültürel canlanma ve hareketlenme başladı. Afyonkarahisar da bunu fazlasıyla hak ediyor. Gerek Valimizin gerekse de Belediye Başkanımızın festivale olağanüstü destekleri oldu. Biz yapılan atölyelerde ve çalıştaylarda Afyonkarahisar halkının gözlerindeki ışıltıyı ve festivali sahiplenişini de ayrıca not ettik. Ayrıca festival boyunca sanatçılar da ‘Bu festival Afyonkarahisar’a yakıştı’ dediler. Afyonkarahisar bundan sonraki bütün festivallerde inşallah şanına yakışır bir şekilde sanatçıları, yazarları ve bilim adamlarını ağırlamaya devam edecek. Çünkü sanatın ve kültürün yeşerdiği şehirler, geleceğe ve istikbale sözünü daha net söyler."
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da sanatla kenti tanıtmak ve marka değer haline getirmek istediklerinin altını çizerek, "Bu yönde film festivali başta olmak üzere, birçok festivalin, fuarın, çalıştayın ve sempozyumun ev sahipliğini yapmaktayız. Sanatın ve kültürün aktarılmasında vesile olan sinemaya da Afyonkarahisar halkı zaman içerisinde daha çok ilgi gösterecek diye düşünüyorum." dedi.
- Film yarışmasında dereceye girenler
Afyonkarahisar Film Festivali’nde yarışmaya katılan 300’ün üzerinde kısa film arasından birinciliği, yönetmenliğini Furkan Daşbilek’in yaptığı "Naftalin" aldı.
İkinciliği, yönetmenliğini Durmuş Sorkut’un yaptığı, "Uzaktaki Yakınlar", üçüncülüğü yönetmenliğini Ramazan Kılıç’ın yaptığı "Penaber", Yücel Çakmaklı Özel Ödülü'nü de yönetmenliğini Kerim Abanoz'un yaptığı "Yurtsuz" filmleri aldı.
Kapanış törenine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, yönetmenler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum