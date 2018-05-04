Afyonkarahisar Film Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenen film festivali başladı.

Valilik, Belediye ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle düzenlenen, koordinatörlüğünü Süleyman Civliz'in yaptığı, "Afyonkarahisar Film Festivali"nin onur konuğu şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Salkım, AKÜ Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen festivalde, başrol oyuncusu olduğu "Eğrelti Gelin Ladik" filmine yapılan eleştirileri değerlendirdi.

Sinema ve tiyatro eserlerinin başarısının gişe ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Salkım, "Benim son çektiğim film için 'Gişede çakıldı' dediler. Ben de dedim ki 'Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter' Eğrelti Gelin Ladik bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sinema salonlarının artması gerektiğini dile getiren Salkım, "Sinema Türkiye'de tekelleşti. Türkiye'de maalesef bağımsız sinemaya ve genç sinemacılara yol açılmıyor. Bildiğiniz 3 veya 4 tane yapım şirketi var. Bu yapım şirketleri sinema salonlarını satın alıyor ve sizlerin filmlerinin orada yayınlanmasına müsaade etmiyor. Böylece yeni sinemacılar ve yeni oyuncular yetişmiyor" dedi.