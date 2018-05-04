Afyonkarahisar Film Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenen film festivali başladı.
Valilik, Belediye ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğiyle düzenlenen, koordinatörlüğünü Süleyman Civliz'in yaptığı, "Afyonkarahisar Film Festivali"nin onur konuğu şarkıcı Yeşim Salkım oldu.
Salkım, AKÜ Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen festivalde, başrol oyuncusu olduğu "Eğrelti Gelin Ladik" filmine yapılan eleştirileri değerlendirdi.
Sinema ve tiyatro eserlerinin başarısının gişe ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Salkım, "Benim son çektiğim film için 'Gişede çakıldı' dediler. Ben de dedim ki 'Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter' Eğrelti Gelin Ladik bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sinema salonlarının artması gerektiğini dile getiren Salkım, "Sinema Türkiye'de tekelleşti. Türkiye'de maalesef bağımsız sinemaya ve genç sinemacılara yol açılmıyor. Bildiğiniz 3 veya 4 tane yapım şirketi var. Bu yapım şirketleri sinema salonlarını satın alıyor ve sizlerin filmlerinin orada yayınlanmasına müsaade etmiyor. Böylece yeni sinemacılar ve yeni oyuncular yetişmiyor" dedi.
Sanatçı Tuluyhan Uğurlu da kültür ve sanatla bezenmiş toplumların her zaman daha ötelere gidebildiğini ve geleceğe daha aydınlık bakabildiğini söyledi.
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise sinemanın kitleleri etkileyen önemli bir iletişim aracı olduğunu dile getirdi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festivale, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bazı milletvekilleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile sinemacılar, akademisyenler ve öğrenciler.
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum