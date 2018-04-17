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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bilgi yarışmasında bölge birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Kim Bilir” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışmasının İzmir’de yapılan bölge finalinde Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Bölge birincisi oldu.Ege bölgesinde yer alan Gençlik Merkezlerini temsilen il birincileri İzmir’de Ege Üniversitesi Mötbe Salonunda bölge birinciliği için yarıştı.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bilgi yarışmasında bölge birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Kim Bilir” sloganıyla Türkiye genelinde düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışmasının İzmir’de yapılan bölge finalinde Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Bölge birincisi oldu.
Ege bölgesinde yer alan Gençlik Merkezlerini temsilen il birincileri İzmir’de Ege Üniversitesi Mötbe Salonunda bölge birinciliği için yarıştı. Afyonkarahisar ilini temsilen Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nden 13-17 yaş aralığında üç genç ve 18-25 yaş aralığında üç genç katıldı. Afyonkarahisar Gençlik Merkezlerini temsilen bölge finali için yarışan 18-25 yaş aralığındaki gençler İzmir’de bölge birincisi oldu. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, Bölgeyi temsilen 14 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye finalinde diğer bölge birincileri ile yarışacak.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi bilgi yarışmasında bölge birincisi oldu

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