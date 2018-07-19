Afyonkarahisar, Karaman, Konya ve Aksaray POMEM'de mezuniyet heyecanı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Konya'nın Ereğli ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 21. dönem mezunları için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ereğli POMEM Müdürü Ali Kurbi, çağdaş toplumlarda polisin önemli görevler aldığını belirterek, dört aylık eğitimini tamamlayıp polis olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Kurbi, Türk Polis Teşkilatı olarak ülkede huzur ve güvenliğin, özgürlük ve demokrasinin sağlanması için çalıştıklarını ifade etti. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de öğrencilerin mezun olmasında emeği geçen okul müdürü ve merkezde eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti. Türk polisinin içeride güvenliği sağladığı gibi Suriye'de, Somali'de, Bosna'da ve dünyanın bir çok yerinde Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getiren Etyemez, bu ülkelerde Türk polisinin mazlum ve mağdur milletlere sahip çıktığını bildirdi.

Mezun olan öğrencilere seslenen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran de Türk Polis Teşkilatının, emniyet ve asayişin, huzurun ve güvenin tesisi ve devamı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığına dikkati çekerek, "Görev yaparken sürekli kendinizi geliştirme ve yenileme azmi içerisinde olun. Halkın beklentilerini en üst seviyede sağlamanız ve kamu vicdanının kabul gördüğü tutum ve davranışlarda bulunmanız önem arz etmektedir. Herkesin, kanun önünde eşit olduğu ilkesi doğrultusunda tam bir tarafsızlık içerisinde görev yapacağınızdan eminim. Gücünüzü kanundan, desteğinizi halkımızdan alacaksınız. Sizler artık devletin polisisiniz." dedi. Konuşmaların ardından 346 polis adayının mezun olduğu 21. dönemin birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Ardından polis adayları, sanatçı Esat Kabaklı'nın "Bil oğlum" türküsünü seslendirdi. Salonda büyük heyecana neden olan türkü, büyük alkış aldı. Öğrenciler son olarak 15 Temmuz demokrasi marşını söyledi. Törenin sonunda polis adayları, şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Törene, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polis adaylarının aileleri katıldı. - Aksaray Aksaray'da POMEM'den mezun olan 764 polis adayı için Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, törende yaptığı konuşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak göreve başlamayı hak eden 21. dönem polis adayları ile aynı heyecanı paylaştığını anlattı. Polis adaylarına seslenen Pekmez, şunları kaydetti: "Bugünden itibaren ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz. Sizler; ayırım yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin huzurunun ve emniyetinin teminatısınız. Sizler; ülkemizin, milletimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. Şartlar ne olursa olsun vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü ve cumhuriyetimizi korumaya yeminli, gözü pek Türk polislerisiniz. Omuzlarınızdaki yükün ve sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu, ne kadar hassas olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzdendir ki görevleriniz ne kadar ağır olursa olsun, sorumluluğunuz ne kadar büyük ve hassas olursa olsun görevlerinizi hakkıyla yerine getireceğinizi, biliyor, adalet ve eşitliğin her daim kılavuzunuz olacağına gönülden inanıyorum."

Aksaray POMEM Müdürü Niyazi Turgay da amaçlarının, ülkesine, milli ve manevi değerlerine bağlı, zihni hür, alnı açık, başı dik, mesleğin ona yüklediği ağır ama önemli sorumlulukların bilincinde olan polisler yetiştirmek olduğunu bildirdi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da yaptıkları konuşmalarda, polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yaparken şehit olan polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, törende, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan ikiz oğullarına yazdığı şiiri okudu. Şehit babasının okuduğu şiir, salondakilere duygusal anlar yaşattı. Baba Oruç da POMEM Müdürü Turgay ve polis memurlarına sarılarak gözyaşı döktü. Oruç, yaptığı konuşmada, "Allah bana iki evlat verdi. Ben de bu duyguyu yaşadım. Çok güzel bir duygu. Rabbim onlara şehitliği nasip etti. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Mezun olan bütün Ahmet ve Mehmetleri seviyorum. Onlara görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Volkan Erdoğan, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Daha sonra dereceye giren ilk 20 öğrenciye başarı belgesi, plaket ve hediye verildi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Aylin Kızıldere Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Anık ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tören sonunda öğrenciler şapka atarak mezuniyetlerini aileleri ile birlikte kutladı. - Afyonkarahisar Afyonkarahisar POMEM'de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 403 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, polisliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Mezun polislerin, milletin huzurlu bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak için göreve başladığını aktaran Vali Tutulmaz, şunları kaydetti: "Bugüne kadar gördüğümüz riskli meslekler içerisinde polislik ve askerlik en önde gelmektedir. Aynı zamanda da kutsaldır. Kutsallığı vatan ve vatandaşlarımızın uğruna canını verebilme yönüdür. Vatandaşlarımızın huzurunu sağlayabilmek adına fedakarlığı gerektiren bu meslekte bunu en üst düzeyde tutmak lazımdır."

POMEM Müdürü Mustafa Eker de mezun olan 403 öğrencinin Emniyet Teşkilatına katılmasının onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Emniyet Teşkilatının 173 yıllık köklü bir kurum olduğuna değinen Eker, "Vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz çalışan, gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyen, yaptığı çalışmalarla milletimizin takdirini toplayan emniyet teşkilatımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da saygınlığını ve başarısını devam ettirecektir." diye konuştu. Konuşmaların ardından 21. dönem birincisi Okan Akdeniz, yaş kütüğüne ismini çakarken, 403 polis yemin ederek mesleğe adım attı. Mezuniyet töreni, polislerin şapkalarını havaya atması ile sona erdi. Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Özel, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma ile öğrenci yakınları katıldı. - Karaman Karaman'da POMEM'den mezun olan 360 polis adayı için, okulun spor salonunda tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Ahmet Yıldırım yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.