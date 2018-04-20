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Afyonkarahisar Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Hitabet için okumak gerekiyor. Okuyan insan, çok daha değişik kelimelerle hitap eder. 300-550 kelime yerine belki binlerce kelimeyle hitap eder. Çünkü her bir kelimenin manası farklıdır. Her bir kelimenin arkasında gizli olan bin mana vardır. Dolayısıyla bol okumalar ve bol kitaplar diliyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hitabet için okumak gerekiyor. Okuyan insan, çok daha değişik kelimelerle hitap eder. 300-550 kelime yerine belki binlerce kelimeyle hitap eder. Çünkü her bir kelimenin manası farklıdır. Her bir kelimenin arkasında gizli olan bin mana vardır. Dolayısıyla bol okumalar ve bol kitaplar diliyorum." dedi

Eroğlu, Afyonkarahisar Kitap Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, kitabın insanın gelişmesi açısından en iyi dost olduğunu söyledi.

İnsanın gelişmesi açısından en önemli unsurun okumak olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihimizde atalarımız okumaya, yazmaya çok önem vermiş. Tarihimizdeki en büyük kütüphaneleri atalarımız kurmuş. O zamanlarda okuyorlarmış. Şimdi bakıyoruz okuyan insan sayısı git gide azaldı. Günde kitap okumaya ayrılan bir dakikalık zaman çok az. Zamanımızı çok yere heba ediyoruz. Havanda su dövüyoruz."

- "Her bir kelimenin manası farklıdır"

Gençlere günlerinin belli bir kısmını kitap okumak için ayırmalarını tavsiye eden Eroğlu, kitaplarını da iyi seçmelerinin isabetli olacağını vurguladı.

Eroğlu, gençlere mutlaka yanınızda başucu kitabı bulundurmaları gerektiğini işaret ederek “Hitabet için okumak gerekiyor. Okuyan insan, çok daha değişik kelimelerle hitap eder. 300-550 kelime yerine belki binlerce kelimeyle hitap eder. Çünkü her bir kelimenin manası farklıdır. Her bir kelimenin arkasında gizli olan bin mana vardır. Dolayısıyla bol okumalar ve bol kitaplar diliyorum. Ve bu şekilde kültürümüzü ve kelime zenginliğimizi artıralım. Neticede de daha güçlü ve daha gelişmiş bir toplum olma yolunda hep birlikte ilerleyelim.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Eroğlu, Afyonkarahisar Kitap Fuarının açılışını gerçekleştirerek, fuardaki kitap stantlarını ziyaret etti ve öğrencilere kitap çeki dağıttı.

İlkokul öğrencileri Bakan Eroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerinin yer aldığı mektupları takdim ettiler.

Eroğlu, daha sonra fuarın onur konuğu yazarı olarak okuyucularla söyleşi yaptı, "Atık Suların Tasfiyesi" ile "Su Tasfiyesi" kitaplarını imzalayarak Afyonkarahisarlı kitapseverlere hediye etti.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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