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Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar FETÖ operasyon

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