"Afyonkarahisar turizm bakımından büyük potansiyele sahip"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Afyonkarahisar turizm bakımından çok büyük bir potansiyele sahip kentimiz. Sadece bir geçiş güzergahı olması bakımından değil, kültür, sağlık, spor gibi turizm türlerinin önemli bir merkezi." dedi.

Bakan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi'ne katılmasının ardından, tarihi Afyonkarahisar evlerinin bulunduğu Akmescit Mahallesi'ne gitti.

Burada gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, restorasyon yapılan tarihi binaları gezdi.

"Tarihi evlerin yoğunlukta olduğu Afyonkarahisar en güzel kentlerimizden biri." diyen Bakan Kurtulmuş, kentin tarihi özelliğini büyük ölçüde koruduğunu, buna karşın son yıllarda binalarda tahribatlar meydana geldiğini aktardı.

Kurtulmuş, "Bakanlığımız da bununla ilgili sokak sağlıklaştırma projesi ile bu evlerin yenilenmesi projesine başladı. Bugüne kadar 70 ev yenilenmiş oldu ama bu proje daha da genişletilerek buradaki bütün evlerin yeniden yapılanması, sağlıklı bir şekilde içinde oturan insanların yeniden yaşamaya başlamalarıyla ilgili proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeyi genişleterek bu alanın tamamını sağlıklaştıracağız ve buradaki vatandaşlarımızın güzel evlerde oturmasını sağlayacağız. Projenin Afyonkarahisar'ın değerini ve Afyonkarahisarlıların da şehre bağlılıklarını artıran bir çalışma. Afyonkarahisar turizm bakımından çok büyük bir potansiyele sahip kentimiz. Sadece bir geçiş güzergahı olması bakımından değil, kültür, sağlık, spor gibi turizm türlerinin önemli bir merkezi." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, "Afyonkarahisar, yemek sanatı bakımından da mükemmel örneklerin bulunduğu bir yer ve kongre turizminin merkezi olabilecek bir şehir." dedi.

Kurtulmuş, daha sonra tarihi Taşhan Çarşısı'nı gezdi.

