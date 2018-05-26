Afyonkarahisar ve Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ile Eskişehir'de kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

