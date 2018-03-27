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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.
Şehit İbrahim Imış'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

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