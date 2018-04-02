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Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar’a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar’a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

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