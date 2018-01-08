Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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