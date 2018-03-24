Afyonkarahisar'da 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı

"Küresel tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı 2000 yılında 50 milyar dolar büyüklüğünde iken, önemli bir artış göstererek, 2018 yılında yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmıştır. Bu piyasanın, 2050 yılında 3 trilyon dolara çıkması beklenmektedir. Dünyada yaşanan bu gelişmelere karşılık, Anadolu coğrafyası insanlığa önemli bir fırsat sunmaktadır. Ülkemiz dünyada, 3 biyo-coğrafyanın kesiştiği bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca, iki gen merkezini barındıran konumu ve doğal bitki örtüsünde yer alan, yaklaşık 12 bin bitki çeşidi ile büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu bitkilerin, 3 bin 649'u endemik tür ve çeşitlerden oluşmaktadır."

Günümüzde, doğal bitkisel kökenli ilaç ve kozmetik sanayi sektörünün hızla geliştiğini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bakanlığımız bünyesinde, 12 araştırma enstitüsünde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili 41 adet Ar-Ge Projesi yürütülmektedir. Bugüne kadar 50 türde kültüre alma çalışmaları sonuçlandırılmış, bunlardan 15 tanesinin adaptasyon çalışmaları tamamlanmıştır." dedi.

Fakıbaba, Türkiye'nin doğal bitki örtüsünde mevcut olan, yaklaşık bin bitki çeşidinin de tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılabildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sahip olduğu bu zenginliğin, korunup, geliştirerek ekonomik zenginliğe dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık olarak tıbbi ve aromatik bitkiler konusunu çok önemsediklerini, bu konuda bir çok proje yürüttüklerini anlatan Fakıbaba, binlerce yıldır bu topraklarda var olan bitkilere ait tohumların korunması ve ıslahının öncelik verdikleri konular arasında olduğunu aktardı.

- "50 türde kültüre alma çalışmaları sonuçlandırıldı"

Bakan Fakıbaba, Bakanlığa bağlı Tohum Gen Bankalarında, tohum olarak depolanan 264 türe ait 2 bin 641 tıbbi bitki örneği bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız bünyesinde, 12 araştırma enstitüsünde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili 41 adet Ar-Ge Projesi yürütülmektedir. Bugüne kadar 50 türde kültüre alma çalışmaları sonuçlandırılmış, bunlardan 15 tanesinin adaptasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kamu, özel sektör ve üniversiteler ile 15 türde toplam 51 tescilli çeşit geliştirilmiştir. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz bünyesinde, 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi' kurulmuştur. Bakanlığımıza bağlı enstitüler bünyesinde tıbbi bitki genetik kaynak toplama ve ıslah çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara ait koleksiyon bahçeleri de yer almaktadır."