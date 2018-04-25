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Afyonkarahisar’da “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinin koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen "57.

Afyonkarahisar’da “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinin koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" kentte de gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çanakkale Savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay Piyade Alay’ı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak, onları yâd etmek için her yıl düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" bu sene tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da Çanakkale ile birlikte aynı gün ve saatte protokol, basın temsilcileri, geçler ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan programa Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dr. Yunus Tortop katıldı. Yapılan program kapsamında İmaret Cami’de sabah namazı öncesi “Çanakkale ve Şehadet” konulu vaaz verilerek namaz kılındı. Namazdan sonra katılımcılara yarma çorbası ikram edildi. Cami çıkışı Anıt Park’a kortej halinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da “57. Alaya Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi

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