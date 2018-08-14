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Afyonkarahisar'da ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Mustafa Arslan, halkı ABD mallarını boykot etmeye, ellerindeki doları da liraya çevirmeye davet etti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Mustafa Arslan, halkı ABD mallarını boykot etmeye, ellerindeki doları da liraya çevirmeye davet etti. Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluları Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yanlarında getirdikleri dolarları bozdurup ABD mallarını boykot çağrısı yaptı. PTT önünde toplanan grup adına açıklama yapan Platform Sözcüsü ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıları telin etmek ve aldıkları kararları deklare etmek için bir araya geldiklerini söyledi. ABD'nin krizin ve şiddetin merkezi olduğunu söyleyen Arslan, askeri ve siyasal anlamdaki saldırılar karşısında dik duran bir Türkiye gören emperyalist güçlerin saldırılarını şimdi ekonomik ve psikolojik alana kaydırdığını belirtti. Arslan, şunları söyledi: "10 Ağustos dolar darbesi de tamamı ile ekonomik ve psikolojik saldırının bir sonucudur. Bugüne kadar emperyalizm devletleri hedef alırken artık bireyleri hedef almaya başlamıştır. Küresel emperyalizmin öncüsü ABD, kendi yaşadığı bütün krizleri gizlemek için dünya devletlerine savaş açmış durumdadır. Küresel emperyalist ABD'nin gerek ekonomik anlamda gerekse de siyasi anlamda kendi içerisinde yaşadığı krizler, ekonomik bir boşluk oluştururken kendince yeni ittifaklar oluşturmaya çabalamaktadır." BOYKOT ÇAĞRISI Mustafa Arslan, platform olarak, tüm halkı ABD mallarını boykot etmeye ve yerine alternatif ürünleri tercih etmeye, yastık altı altın ve dolarları Türk Lirası'na çevirmeye davet ettiklerini söyledi. Bazı katılımcıların yanlarında getirdikleri dolarları yırttığı basın açıklamasına Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Karakol, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın destek verdi. Basın açıklamasının ardından platform üyeleri döviz bürosuna ve kuyumculara giderek toplu olarak altın ve dövizlerini bozdurdu.

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