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Afyonkarahisar'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenice Mahallesi'nde Serkan Y. (38) ve Kudret Y. (32) ile Sait T. (32), Sefa Y. (33) ve Deniz Y. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Kudret Y, Serkan Y. ile Yiğit Y. (8) tabancayla vurularak yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASBÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kudret Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serkan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili Sait T, Sefa Y. ve Deniz Y. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Silahlı kavga

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