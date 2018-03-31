Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Afganistan uyruklu işçiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkisinde bir mermer fabrikasında çalışan Afganistan uyruklu 5 işçi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları iş yerinin yemekhanesinde Kheırollah N. (27), Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38), ve Hazrat Gol Y'ye (27) bıçakla saldırdı.
Başına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybeden Kheırollah N'nin cesedi, İscehisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ağır yaralanan diğer işçiler Kheyr Mohammad O, Mohebullah A. ve Hazrat Gol Y, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki bazı hastanelere kaldırıldı.
Zanlı Shamsudin N. ise jandarma tarafından gözaltına aldı.
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