Afyonkarahisar'da cinayet

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a bağlı Kızıldağ köyünde silahla vurulmuş iki kardeşin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, köylüler, Karakaya mevkisinde Hasan (21) ve Hüseyin Coşkun (24) kardeşlerin silahla vurulmuş cesetleri ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başlatılan soruşturma sonucunda ölen kardeşlerle aralarında husumet bulunduğu belirlenen akrabaları O. Coşkun (43), F. Coşkun (47) ve C. Coşkun'u gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

