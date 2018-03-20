Afyonkarahisar'da esnaf kavgası: 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki esnaf grubu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Coşkun Gümüş (27), Veysel Üzgen (27), Ufuk Bilal (49), Yasin Bülbül (17), Metin Erdönmez (66), Hüseyin Elbir (32), Ali Erdurmuş (40) ile Fatih Eker (38) ve Fevzi Eker (73) bıçakla, Özgür Eker (39) de aldığı darbelerle yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Coşkun Gümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.