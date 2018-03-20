Afyonkarahisar'da esnaf kavgası: 10 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki esnaf grubu arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Coşkun Gümüş (27), Veysel Üzgen (27), Ufuk Bilal (49), Yasin Bülbül (17), Metin Erdönmez (66), Hüseyin Elbir (32), Ali Erdurmuş (40) ile Fatih Eker (38) ve Fevzi Eker (73) bıçakla, Özgür Eker (39) de aldığı darbelerle yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Coşkun Gümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!
Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum