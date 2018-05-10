Afyonkarahisar'da hastanedeki bebeğin kaçırıldığı iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğum yapan Suriye uyruklu kadının bebeği, yeni doğan ünitesine konuldu.
Bir süre sonra bebeğin yerinde olmadığı fark edilince durum polise bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, bebeği kaçırdığı öne sürülen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, hastane yönetimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.
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