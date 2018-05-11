Afyonkarahisar'da hastaneden kaçırılan bebek bulundu

"Kamera kayıtlarından bir bayan şahsın devlet hastanesi tuvaletinde hemşire kıyafeti giydiği, tuvaletin girişinde başka bir erkek şahsın bayanı beklediği tespit edilmiş ve hemşire önlüğü giyen bayanın yeni doğan bebeği kaçırdığı tespit edilmiştir. Çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların üç kişi oldukları, gri renkli araçla devlet hastanesinden kaçırdıkları bebekle ayrıldıklarının tespiti üzerine şüphelilerin Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde ikamet eden F.Ç, E.Ö. ve E.Ç. oldukları tespit edilmiştir.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, detaylı çalışmalar kapsamında hastanedeki tüm kamera kayıtlarının izlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 05.40 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin kadın doğum servisinde Suriye uyruklu R.D. isimli kadın tarafından dünyaya getirilen erkek bebeğin, aynı gün saat 14.00 sıralarında yeni doğan servisinden kaçırıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Kaçırılan erkek bebek, şüphelilerin ikametgahında bulunmuş, gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ambulansla il merkezine getirilerek ailesine sağ ve sağlıklı olarak teslim edilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç, E.Ç. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış, tahkikat devam etmektedir."

- "Olayda kesinlikle güvenlik zafiyeti olduğuna inanmıyoruz"

Öte yandan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin, Afyonkarahisar Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sayesinde bulunduğunu söyledi.

Konunun aydınlatılmasında desteğini esirgemeyen Vali Mustafa Tutulmaz’a teşekkür eden Duran, "Bugün sabah 05.30 sıralarında çocuğa kavuşulmuş, 06.30 civarında da çocuk, aileye sağlıklı şekilde teslim edilmiştir." dedi.

Duran, olayın emniyet güçleri tarafından detaylı şekilde araştırılmaya devam edildiğini belirterek, "Olayda kesinlikle güvenlik zafiyeti olduğuna inanmıyoruz. Bu konuda net konuşabilirim. 'Hastanın sosyal statüsünden faydalanılarak yapılan bir işlem' diye yorumluyoruz. Bizim de kendi içerimizde soruşturmamız devam ediyor. Soruşturmada gizlilik var." ifadelerini kullandı.

