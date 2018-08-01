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Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

İhsaniye ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle, 70 evi su bastığı, 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle, 70 evi su bastığı, 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Adem Uslu, İhsaniye'ye bağlı belde ve köylerdeki hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.

Dün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Yaylabağı ve Döğer beldeleri ile Ayazin ve Eynehan Kuzviran köylerinde ciddi sel afeti yaşandığını belirten Uslu, "Bu afet esnasında 70 evimizi su basmış, 9 büyükbaş hayvan ile 70 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yüzlerce hektar ekili ve dikili arazide ürün kaybı yaşanmıştır. Tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır." diye konuştu.

Uslu, sel felaketinin, DSİ tarafından yaptırılan taşkın koruma kanalları sayesinde çok ucuz atlatıldığını vurguladı.

Vatandaşların maddi kaybının söz konusu olduğunu ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Evleri ve arazilerini su basan, hayvanları telef olan vatandaşlarımız için şu anda AFAD İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz olay yerindedir. Zarar tespit çalışmalarını dün akşamdan itibaren başlatmışlardır. Bugün de gün boyu devam etmektedir. En kısa sürede çalışmalar bitirilerek, hasarın maddi boyutu ortaya çıkarılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
hasar tespit ihsaniye sağanak

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