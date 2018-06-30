Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar ilçe ve beldeleri ile çevresindeki illerde artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı üzerine, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Afyonkarahisar ilçe ve beldeleri ile çevre illerde yaklaşık 20 hayvan hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan C.K, Z.K, G.B ve A.A. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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