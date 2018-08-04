Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yıldıray Üçüncü (48) idaresindeki 06 YE 936 otomobil, Dinar-Sandıklı karayolunun 1. kilometresinde karşı yoldan gelen Şükrü Sağlam yönetimindeki 07 ASJ 50 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Sağlam'ın kullandığı araçtaki Mustafa Soysal (56) ile Günhan Sürmeliöz (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Her iki araç sürücü ile 06 YE 936 plakalı otomobildeki Özlem, (46) çocukları Yiğit (19) ve Efe Üçüncü (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.
Soysal ile Sürmeliöz'ün cenazeleri yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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