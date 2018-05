Afyonkarahisar'da imece usulü iftar

HABER-KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR (DHA) Afyonkarahisar Belediyesi yemekhanesinde günlük 5 bin kişiye iftar veriliyor. İftar menüsünün malzemeleri ise imece usulü hayırseverler tarafından karşılanıyor. Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 yıldır imece usulü gelen yardımlardan her gün 5 bin kişilik yemek, belediye yemekhanesi tarafından pişirilerek iftar çadırlarında dağıtılıyor ve mahallelerde insanlara ulaştırılıyor. Kentin hayırsever insanları her gün iftar yemeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için bazen maddi destek sağlıyor, bazen de getirdiği malzemelerle yemeğin yapılmasını sağlıyor. 37 KİŞİLİK EKİP HER GÜN ÇALIŞIYOR Her gün 5 bin kişilik yemek Afyonkarahisar Belediyesi yemekhanesinde belediye personeli tarafından pişiriliyor. 37 kişilik pişirme ve dağıtma personeli, saat 11.00'de başladıkları yemek mesaisini, iftar saatine, oruçlar açılana kadar devam ediyor. 7 AYRI NOKTADA DAĞITILIYOR Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayının yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı bir ay olduğunu belirterek, hayırseverlerin katkılarından bahsetti. Çoban, Manevi iklimin doya doya yaşandığı bir ay. Burada da sağ olsun Afyonkarahisar'ın değerli hayırsever insanları, kadınları ve erkekleri neredeyse iftar çadırlarında kimi imkanına göre 500 kişilik, kimi 1000, kimi 3 bin kişilik iftar yemeği kapmak için yarışıyorlar diyebiliriz. Yaklaşık 15 yıldan beri devam eden bir gelenek bu çalışma. Ancak bizim dönemimizde 9 yıldır kapasiteyi arttırarak devam ediyor. Miktarı arttırdık ve şu an günlük 5 bin kişiye iftar yemeği çıkartıyoruz. 3 bin kişilik yemek, şehrimizin 7 ayrı noktada dağıtım istasyonu kurarak burada arkadaşlarımız bizzat mahallelerde yemek dağıtımını gerçekleştiriyor. 2 bin kişilik iftar yemeği de her gün steril kaplarda Afyonkarahisar merkezdeki iki ayrı iftar çadırında vatandaşımıza ikram ediliyor dedi. '2 YIL ÖNCESİNDEN TALEPTE BULUNAN İNSANLARIMIZ VAR' İftar çadırı ve yemek dağıtımının yanında mahalle iftarları da düzenlediklerini söyleyen Çoban, şöyle konuştu Yine ayrıca 5 bin kişilik yemeğin yanında biz şehrimizin on ayrı mahallesinde de mahalle iftarları düzenliyoruz. Bu iftarlarımıza da 500 ile 1200 kişi arasında vatandaşımız katılım gösteriyor. Bu giderlerin çok önemli bir kısmını hayırseverler karşılıyor. Yani kendileri hangi günün yemek giderlerini karşılayacaksa bize söylüyorlar. Özellikle Kadir Gecesi'nin olduğu iftar yemeğini kapmak için çok çetin yarış oluyor. Hatta iki sene öncesinden 2019- 2020 yıllarının Kadir Gecesi iftar yemeğini karşılamak için başvuran hayırseverlerimiz bile var. Bu da Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin ne kadar bu konuya duyarlı olduğunun bir göstergesidir. MENÜ BİR GÜN ÖNCEDEN BELİRLENİYOR Belediye yemekhanesi baş aşçısı Osman Kılıç, 4 kişilik pişirme ekibiyle yemekleri hazırlamaya saat 11.00'de başladıklarını söyledi. Kılıç, 10 kişilik hazırlama ekibinin de kendilerine destek olduğunu aktararak, Saat 07.00'de pişirme işlemlerini bitirip, yarının hazırlıklarını tamamlamış oluyoruz. Pişirme işlemlerinin ardından dağıtım ekipleri ve paketleme ekipleri yemekleri steril şekilde saat 15.00'te doldurmaya başlıyor. Her gün önceden belirlenen menüye göre yemekleri pişiriyoruz. Yemeklerin çeşitli olmasına önem veriyoruz. Dönüştürerek hazırlıyoruz. Her gün et yemeği yapıyoruz. Bazen et sote, bazen tavuk, mutlaka et yemeği hazırlıyoruz. Sebze yemekleriyle destekliyoruz diye konuştu.