Afyonkarahisar'da kar yağışı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın iç kesimlerinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Afyonkarahisar'da dün gece karla karışık yağmur etkili oldu. Kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de etkisi altına alan yer yer sağanak şeklinde görülen yağış, özellikle iç kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgede oturanlar cep telefonlarıyla çevreyi kaplayan beyaz örtüyü görüntülemeye çalıştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece yarısına kadar devam edeceği ve yarından itibaren kenti terk etmesinin beklendiğini kaydetti.
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