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Afyonkarahisar'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde su kuyusuna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Örtülü köyünde Fehmi Yaşar'a ait inek, arazideki 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri iş makinesine bağladıkları halatla, ineği yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kuyudan çıkardı.

İnek sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD inek kuyu

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