Afyonkarahisar'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde su kuyusuna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Örtülü köyünde Fehmi Yaşar'a ait inek, arazideki 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri iş makinesine bağladıkları halatla, ineği yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kuyudan çıkardı.
İnek sahibine teslim edildi.
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