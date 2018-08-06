HABER

Afyonkarahisar'da metan gazı zehirlenmesi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da metan gazı zehirlenmesi: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da fiber optik kablo çalışması için girdikleri kanalda metan gazından zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 3. kilometresindeki bölgede fiber optik kablo çalışması yapan işçilerden Zülfikar Bilge, girdiği kanalda fenalaştı.
Yaralı işçiye müdahale etmek için kanala giren diğer işçi Ahmet Şen de fenalaşarak düştü.
İki işçinin fenalaştığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, vantilatörle gazı tahliye ederek fenalaşan işçileri dışarı çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçiler Bilge ve Şen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamazErdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz
Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar varEdirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Metan Gazı zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.