Afyonkarahisar'da metan gazı zehirlenmesi: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da fiber optik kablo çalışması için girdikleri kanalda metan gazından zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 3. kilometresindeki bölgede fiber optik kablo çalışması yapan işçilerden Zülfikar Bilge, girdiği kanalda fenalaştı.
Yaralı işçiye müdahale etmek için kanala giren diğer işçi Ahmet Şen de fenalaşarak düştü.
İki işçinin fenalaştığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, vantilatörle gazı tahliye ederek fenalaşan işçileri dışarı çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçiler Bilge ve Şen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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