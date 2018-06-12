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Afyonkarahisar’da meyve ve sebzeleri dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Sandıklı ilçesine bağlı Karacaören köyünde etkili olan dolu, meyve ağaçları ile sebze fidelerine zarar verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karacaören köyünde etkili olan dolu, meyve ağaçları ile sebze fidelerine zarar verdi.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak kısa süre sonra doluya dönüştü.

Köyün önemli geçim kaynaklarından kiraz başta olmak üzere, vişne, erik, kayısı, elma, ceviz ağaçları ile sebze fideleri doludan etkilendi.

Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5-6 dakika yağan dolunun meyve ağaçlarında büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Hem meyve ağaçları hem de sebzelerde zarar oluştuğunu belirten Özcan, "Çok mağduruz, çok kaybımız var." dedi.

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Afyonkarahisar’da meyve ve sebzeleri dolu vurdu

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