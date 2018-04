Afyonkarahisar’da organik istiridye mantarı üretimi başladı

Afyonkarahisar ve bölgesinde ilk kez kurulan organik istiridye mantarı çiftliğinde ilk ürün hasadı yapıldı.

Dinarlı emekli öğretmen Ahmet Talip Çakır ve elektrik teknisyeni Onur Çakır tarafından Kasım ayında kurulan Organik Mantar Çiftliğinde mantar üretimi başladı. Hiçbir katkı maddesi ve kimyasal kullanılmadan özel bir teknik ile doğal ortamda yetiştirilen mantarlar tamamen organik.

Organik Mantar Çiftliği işletmecilerinden Ahmet Talip Çakır, ilk ürün hasadının alınmasıyla birlikte Belediye Başkanı Saffet Acar’a ziyarette bulundu. Afyonkarahisar ve bölgesinde tek olan, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan organik elde edilen ürün hakkında bilgi veren Çakır şunları söyledi:

“2017 Kasım ayında faaliyetlere başladığımız çiftliğimizde ürün hasadımızı aldık. Otomasyon sistemi ile mantarlarımızı el değmeden organik yetiştiriyoruz, ilaç ve doğal olmayan hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Mantarımız kırmızı et tadında ve kırmızı et’ de bulunan proteinin 4 katı protein içerir ve kolesterolü düşürür. Antibakteriyel özelliğinde ve antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, yüksek besin değeri taşır ve kolesterolü kontrol eder. 250 metrekare bir alanda elde ettiğimiz bu organik ürünlerimizi ilk olarak Dinar’da iç piyasada değerlendireceğiz, ilerleyen zamanlarda ise Kuzu Göbeği Mantarı ve Türüf Mantarı üretimi yapmayı planlıyoruz.”

Başkan Saffet Acar, organik mantar üretim çiftliğini Dinar’da açtığı ve istihdam sağladığı için Ahmet Talip Çakır’a teşekkür etti. Acar mantarı daha önce denediğini, lezzet olarak kırmızı et tadında, etten protein olarak 4 kat değerli ve 4 kat ucuz olduğunu belirterek, “Ekonominin bu zor zamanlarında üretim ve ticaret yapmak gerçekten çok zor ve risklidir. Bizim bölgemizde olmayan bir ürünü organik olarak üretmeyi başarmışsınız. Bizlerde Dinarlılar olarak organik mantar çiftliğine her türlü desteği vereceğiz ve sofralarımızda bu mantarı bulunduracağız” diye konuştu.

Acar, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek Dinar’a kazandırılan tesis için Çakır ailesini tebrik etti.

Organik İstiridye Mantarının kısa süre içinde piyasada olacağı öğrenildi.