Afyonkarahisar'da otobüs traktörle çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ali Uluk (45) idaresindeki 32 EF 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Dinar karayolunun 60. kilometresinde, İbrahim Ayan (50) yönetimindeki 03 L 1373 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Uluk ve Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Kayacan Biliç (21), Hüseyin Sinanoğlu (77) ve Muhammed Asaf Sağlam (3) yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden sürücülerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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