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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Biçer'in kullandığı 06 YLK 73 plakalı otomobil, Gümüşkent Mahallesi kavşağında, Hüseyin Özdemir idaresindeki 03 UR 975 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Biçer ile aynı araçtaki Mahmut Arısoy, Ayhan Kızıldere ve Osman Yıldırım yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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