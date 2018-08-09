Afyonkarahisar’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Yaman yönetimindeki 16 LFH 13 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 77. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Zülfiye Yaman ile Meryem Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ile Ahmet (59) ve Ceylin Bektaş (10) Afyonkarahisar ve Akşehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
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