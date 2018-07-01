Afyonkarahisar'da patates hasadı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı.

İlçeye bağlı Alagöz köyünde patatesler kilogramı 1,5 liradan sökülüyor. Geçen ay market ve pazarlarda kilogramı 5-6 lirayı bulan patatesin fiyatının, hasatla birlikte düşmesi bekleniyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, Sandıklı patatesinin çıkmasıyla piyasada fiyatların dengeye geleceğini söyledi.

Geçen seneye kıyasla patates ekim alanında 4'te 1 oranında azalış olduğuna işaret eden Yıldız, "Patates para etmediği zaman üretici başka ürünler ekiyor ve ekili alanlarda azalma oluyor. Türkiye genelinin beklediği buydu, 'Sandıklı patatesi çıkarsa piyasaları da dengeler...' Sandıklı bugün itibarıyla 'bismillah' dedi. İlçede en az 3-4 ay patates sökümleri devam edecek. Üreticiden, 5-6 kat fazla fiyatla ürün satılmasından rahatsızız." dedi.

Patates üreticisi Ahmet Çetinkaya da yetiştirdikleri patatesleri bugün itibarıyla satmaya başladıklarını, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. Çetinkaya, "Fiyatlar çiftçiyi kurtaracak oranda. Geçen yıla oranla fiyatlar güzel. Ürünlerimizin verimi de normal." diye konuştu.

Patates yetiştiricisi Mevlüt Çetinkaya da birinci ve ikinci sınıf patatesin fiyatının 1-1,5 lira civarında olduğunu belirterek, "Çiftçilerin eline yine cüzi bir miktar geçiyor. Pazardaki pahalılık çiftçiye kesinlikle yansımıyor." ifadesini kullandı.

