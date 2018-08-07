Afyonkarahisar’da sağanak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde etkili olağan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.
Bolvadin’de akşam saatlerinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde altyapıya bağlı nedenler dolayısıyla, çok sayıda iş yeri ve evi su basarken, bazı araçlar sokaklarda mahsur kaldı.
Bolvadin Belediyesi, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle ilçe merkezinde zarar gören iş yeri ve evlerde su tahliyesi yaptı.
Öte yandan, ilçe merkezindeki İhsaniye Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ağılda 14 koyun ile çok sayıda kümes hayvanının telef olduğu belirlendi.
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