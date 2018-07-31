Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan dolu ve yağmur nedeniyle İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi, Döğer beldesi, Ayazin köyü ve Eynehan Kuzviran köylerinde yollarda su birikintileri oluştu.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde oluşan su birikintisi, ulaşımda aksamaya neden oldu. Jandarma ekipleri, yolu araç geçişlerine kapattı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Su İşleri ve Türk Kızılayı ekipleri, yağışın olumsuzluklara neden olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ekili, dikili arazinin zarar gördüğü ve çok sayıda evi su bastığı belirtildi.
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