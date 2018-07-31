HABER

Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı sel nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda ulaşım aksadı. Sel sularına kapılan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, Yaylabağı beldesi ile Ayazini ve Kuzviren köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 17’nci ve 21’inci kilometreleri arası su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı.
Yaylabağı beldesindeki evleri su basarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sel nedeniyle AFAD ekipleri zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere yerleşim yerleriyle ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.
Kuzviren köyünde ise 50’ye yakın küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Bölgedeki yağışın etkisini yitirdiği, sel sularının da çekilmeye başladığı belirtilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERArjantin'i karıştıran aşk iddiasıArjantin'i karıştıran aşk iddiası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldıYeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.