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Afyonkarahisar'da şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 01:16 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Afjet Afyonspor'un başarısı, Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afjet Afyonspor'un TFF 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi, Afyonkarahisar'da sevinçle karşılandı.

Afjet Afyonspor, Mersin Stadı'ndaki finalde Sakaryaspor'u mağlup ederek play-off şampiyonu oldu ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Maç sonrası Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, mor-beyazlı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Karşılaşmanın ardından ellerinde bayraklarla sokaklara dökülen taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takımlarının 1. Lig'e çıkmasını kutladı.

Taraftarlar daha sonra araç konvoyları ve yürüyüş düzenleyerek kent turu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Afjet Afyonspor futbol kutlama TFF 2. Lig play-off finali

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