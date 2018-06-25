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Afyonkarahisar'da seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, havai fişek gösterisi, sloganlar ve seçim şarkıları ile kutlama yaptı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, havai fişek gösterisi, sloganlar ve seçim şarkıları ile kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Afyonkarahisar'da kutlamalara başlandı. AK Parti İl Başkanlığı binasının önüne gelen AK Parti'liler, kutlama yaptı. Seçim şarkılarını birlikte söyleyen partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. İl binası önünden Anıtpark Meydanı'na yürüyenlere sürücüler de klakson çalarak, destek verdi. Havai fişek gösterileriyle alanlarda seçim kutlaması yapan partililer, büyük coşku yaşadı.

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