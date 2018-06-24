Afyonkarahisar'da seçmen sandığa gitti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da seçmen sandık başına giderek oylarını kullandı.
Afyonkarahisar'da seçmen, oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Merkez Osmangazi Mahallesi Mehmet Yağcıoğlu Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi, görevlilerin hazırlıklarını tamamlamasıyla başladı.
Oy kullanmaya eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte gelen seçmenleri, kapıda mahalle muhtarları karşıladı. Seçmen bilgi kağıdı olmayanlara mahalle muhtarları yardımcı oldu. Oy kullanma işlemine gelen bazı vatandaşlar, günün anısına aileleriyle birlikte özçekim yaptı. Polis ekipleri, oy kullanma işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Oy kullanan seçmenler, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Oy kullanmaya bisikletiyle gelen Hacer Öztürk, hayırlı bir lider çıkması için oy kullandığını söyledi.
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